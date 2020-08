Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit E-Scooter

Baden-Baden (ots)

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr verbotswidrig auf der Fußgängerbrücke von der Gutenbergstraße kommend in Fahrtrichtung Schwarzwaldstraße unterwegs. Auf Höhe der Brückenmitte musste der Mann mit seinem Elektrofahrzeug einer auf der Brücke befindlichen Person ausweichen und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

