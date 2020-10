Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau/Diersheim - Brand einer Fritteuse

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:40 Uhr, brannte eine Fritteuse in einer Gaststätte in der Hanauer Straße in Diersheim. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Kehl geführt.

