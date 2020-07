Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Warnung vor Betrügern an der Haustür +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Delmenhorst erneut vor Betrügern, die sich als Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke, Gärtner oder Ähnliches ausgeben, um sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen und Wertsachen zu stehlen.

Am Montag, 27. Juli 2020, begab sich gegen 12:00 Uhr ein Mann auf das Grundstück einer älteren Dame in der Lerchenstraße in Delmenhorst und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Währenddessen stieß ein zweiter Mann dazu, der wie ein Gärtner gekleidet war. Er bot der Frau an, sich um ihren Garten zu kümmern. Da die Dame durch das Gespräch abgelenkt war, schlich sich der andere Mann unbemerkt in ihr Haus und entwendete Wertgegenstände.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung ist bekannt, dass es in der Lindenstraße, der unmittelbaren Nachbarschaft, einen ähnlichen Vorfall gegeben hat.

In Zusammenhang mit den Vorfällen soll ein silberner VW Sharan oder ein silberner Opel Zafira gestanden haben.

Die Polizei bittet nun die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe und nimmt Hinweise zu weiteren Vorfällen, zu ungewöhnlichen Beobachtungen, zum Kennzeichen des möglichen Tatfahrzeuges oder zu den oben geschilderten Taten dankend entgegen. Die Polizei Delmenhorst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 04221/1559-0 erreichbar (848931).

Sollten Sie in Ihrer Umgebung verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei und gewähren fremden Personen keinen Zutritt zu ihrer Wohnung.

