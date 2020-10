Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Hügelsheim (ots)

Verbeultes Blech, aber keine Verletzten sind das Resultat eines Unfalls am frühen Dienstagabend an der Einmündung der Oberwaldstraße zur Badener Straße. Eine 48 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte dort gegen 17:45 Uhr nach links in Richtung Hügelsheim abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Sinzheim herannahenden Opel eines 28-Jährigen. Zur Instandsetzung der Autos müssen etwa 4.000 Euro aufgebracht werden.

/wo

