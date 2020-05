Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 221 Neu

Wassenberg (ots)

Am Sonntag, 17. Mai, ereignete sich gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 221 Neu, zwischen der Landstraße 117 und der Landstraße 19 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und ein Kind leicht verletzt wurden. Ein 56-jähriger Mann aus Wassenberg fuhr mit seinem Pkw Renault aus Richtung Landstraße 117 kommend in Richtung Landstraße 19. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den linksseitigen Grünstreifen. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten. Als der Mann versuchte gegenzulenken, geriet er über die Fahrbahn hinweg rechtsseitg in den Grünstreifen, wo sein Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurde der Fahrer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches 6-jähriges Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide Insassen ins Krankenhaus, wo der 6-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der 56-jährige Fahrzeugführer musste stationär verbleiben. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

