POL-HN: PP Heilbronn, Stand 09.00 Uhr

Stadt- und Landkreis Heilbronn Bad Friedrichshall: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Am Freitag, 25.09.2020, gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger mit seinem Fahrrad den Rad-weg entlang der Hohe Straße in Richtung Kreisverkehr Hohe Straße - Kocherwaldstraße. Eine 63-jährige Renault Fahrerin befuhr den Kreisverkehr und verließ diesen an der Ausfahrt in Richtung Kocherwaldstraße. In diesem Moment überquerte der Radfahrer vom Radweg kommend die dortige Kocherwaldstraße Dabei übersah er den Pkw und missachtete die Vor-fahrt. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er erlitt mehrere Brüche und wurde in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro

Hohenlohekreis Öhringen: Unfallflucht im Parkhaus Am Donnerstag, 24.09.2020 in der Zeit zwischen 07.50 Uhr und 17.00 Uhr, wurde im Park-haus Alte Turnhalle ein Pkw Ford Ka beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher streifte den links daneben abgestellten Ford und beschädigte den vorderen rechten Radlauf. Der Unfallverursacher meldete den verursachten Schaden auf dem 4. Parkdeck nicht, son-dern verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandene Schaden von mindestens 1.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Öhringen, Tel.: 07941/9300, sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Un-fallverursacher machen können. Das Verursacherfahrzeug müsste eine rote Farbe haben und könnte weiße Lackantagungen in einer Höhe zwischen 33 cm und 67 cm haben.

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Nach Parkrempler geflüchtet Am Freitag, 25.09.2020, in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eisenbahnstraße ein Pkw beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die Besitzerin des grauen Opel Meriva stellte nach dem Einkauf den Schaden an ihrem Pkw fest. An der rechten hinteren Türe befand sich in der Höhe von 65 cm ein massiver Kratzer. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Da zur Unfallzeit reger Kundenverkehr auf dem Parkplatz herrschte hofft die Sachbearbeiterin des Polizeireviers Mosbach auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Unfallverursacher geben können. Hinweise werden unter Tel. 06261/8090 entgegengenommen.

