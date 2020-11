Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf/BAB 1 - 23-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Holdorf/BAB 1Holdorf/BAB 1 (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen mit einem Citroen den Hauptfahrstreifen der A1 in Richtung Bremen. Als er sich gegen 11.10 Uhr kurz hinter der Rastanlage "Dammer Berge" befand, fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lkw eines 59-Jährigen auf. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Hauptfahrstreifen wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung bis ca. 13.30 Uhr gesperrt.

