Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Exhibitionist auf Lidl-Parkplatz

Bad LaerBad Laer (ots)

Eine 74-jährige Frau wurde am Freitagmittag auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes Opfer eines Exhibitionisten. Die Seniorin kehrte gegen 12 Uhr zu ihrem in Nähe der Einkaufswagenstation geparkten Auto zurück und bemerkte einen größeren schwarzen VW mit Osnabrücker Kennzeichen, der dicht an der Fahrerseite ihres Autos stand. Als sich die Rentnerin in ihren Wagen gezwängt hatte, sah sie, wie der im VW sitzende Mann zu ihr herübersah und dabei heftig an seinem entblößten Geschlechtsteil hantierte. Angewidert fuhr die 74-Jährige schließlich vom Parkplatz. Ihrer Einschätzung nach war der Täter etwa 40 bis 50 Jahre alt, recht groß, von kräftiger Statur und hatte kurze, dunkelblonde Haare. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bad Laer unter der Telefonnummer 05424-644500 entgegen.

