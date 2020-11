Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Bushaltestellenhäuschen beschädigt

GlandorfGlandorf (ots)

Am Busbahnhof in der Straße Parkring hörte ein Zeuge am Samstag gegen 14 Uhr ein klirrendes Geräusch und bemerkte anschließend vier Jugendliche, die zu Fuß flüchteten. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass die Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens zerstört worden war, woraufhin er die Polizei informierte. Bei den unbekannten Jugendlichen soll es sich um ein Mädchen und drei Jungen gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Glandorf unter der Rufnummer 05426/945430.

