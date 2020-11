Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unbekannter fuhr gegen Verteilerkasten

GeorgsmarienhütteGeorgsmarienhütte (ots)

Vermutlich am Montagnachmittag kam es in der Straße Beekebreite zu einer Unfallflucht. Nach einer Störmeldung um 16.15 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Telekommunikationsgesellschaft bei einer Kontrolle fest, dass jemand mit seinem Fahrzeug gegen einen neben dem Parkstreifen aufgestellten Telefonverteilerkasten gefahren war und diesen erheblich beschädigt hatte. Die Kosten für die Instandsetzung der Anlage wurden auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

