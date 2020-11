Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Pkw-Aufbrecher waren unterwegs

DissenDissen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag im Dissener Ortsgebiet drei Autos der Marke BMW und einen VW aufgebrochen. Ein Fall ereignete sich in einem Garagenhof an der Bahnhofstraße. Dort schlugen die Täter eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW Kombi ein und bauten das Multifunktionslenkrad sowie das komplette Infotainmentsystem aus. Auf dieselbe Weise drangen Unbekannte auf einem Parkplatz in der Dieckmannstraße in einen schwarzen BMW der Siebenerreihe ein und bauten ebenfalls das Lenkrad, die Navigationseinheit sowie den Tacho aus. Der dritte Einbruch ereignete sich im Heidländer Weg, wo die Kriminellen das Türschloss eines weißen BMW X3 entfernten und auch aus diesem Fahrzeug das Lenkrad und das Navigationsgerät mitnahmen. Beim Aufbruch eines weißen VW Caddy in der Dorotheenstraße war die Zielrichtung offenbar anders gelagert. Hier nahmen die Täter diverse Werkzeuge aus dem Handwerkerfahrzeug mit. Die Dissener Polizei bitte um Hinweise zu den vier Taten. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05421-921390.

