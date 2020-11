Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Kindergarten von Einbrechern heimgesucht

MelleMelle (ots)

Am Sandhorstweg brachen Unbekannte in einen Kindergarten ein. Der oder die Täter hebelten zwischen Freitagabend (18.30 Uhr) und Montagmorgen (06.50 Uhr) ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen nach ersten Informationen eine Digitalkamera und flüchteten unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

