Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin wurde schwer verletzt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Heute Mittag kam es im Fledder zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr, als ein 50-Jähriger mit einem Kipplader und Anhänger von der Gesmolder Straße nach rechts auf die Narupstraße in Richtung Hannoversche Straße abbog. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit der 50-Jährigen Osnabrückerin, deren Fahrtweg momentan noch ungeklärt ist. Die Frau geriet unter das Fahrerhaus, wurde aber zum Glück nicht von dem Fahrzeug überrollt. Die Feuerwehr musste in der Folge die Front des Lkw anheben, um die darunter eingeklemmte Frau bergen zu können. Die 50-Jährige wurde schließlich mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gefahren. Ihr E-Bike wurde bei dem Unfall total beschädigt, am Lkw entstand nur geringer Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0541/327-2215 zu melden.

