Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Diebstahl von Rollatoren

Bad EssenBad Essen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bad Essener Ortsgebiet zum Diebstahl von zwei Rollatoren. Die erste Tat ereignete sich zwischem dem 04. und 05.Oktober in der Nordstraße. Dort nahmen die unbekannten Täter eine vor einem Hauseingang abgestellte Gehhilfe mit. Der zweite Fall ereignete sich am späten Vormittag des 27.10.2020 in der Gartenstraße. Im Edeka-Markt kam zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr ein an der Flaschenabgabe abgestellter kirschroter Rollator der Marke Russka, Modell Vital Classic 54, weg. Die Polizei bittet unter 05472-077170 um Hinweise zu den beiden Diebstählen und rät den Benutzern von Rollatoren, diese durch Schlösser gegen eine Wegnahme zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell