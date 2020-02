Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch(-versuch)

Iserlohn (ots)

Als ein Hauseigentümer am Grünen Weg am Mittwoch um 22.30 Uhr zu seinem Haus zurückkehrte, stand die Hintertür auf. Der Schließzylinder war herausgezogen worden. Ob Einbrecher in das Gebäude gegangen sind, steht nicht fest. Scheinbar wurde nichts gestohlen. Die Tat muss im Laufe des Tages begangen worden sein.

Auch Am Hangstein versuchten Unbekannte am Mittwochabend, eine Terrassentür aufzuhebeln. Das misslang. Der Hauseigentümer hörte gegen 19 Uhr Geräusche. Er dachte jedoch, dass seine aufgestellte Mausefalle zugeschnappt hätte und ging der Ursache erst am nächsten Morgen nach. Da bemerkte er die Aufbruchspuren an der Terrassentür.

