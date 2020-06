Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kellerbrand in Heuchelheim

Heuchelheim (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes eines dort eingebauten Hauswasserwerkes kam es am 20. Juni gegen 08:25 Uhr zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Kirchstaße in Heuchelheim. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass weder Personenschaden, noch ein größerer Schaden im Gebäude zu verzeichnen war.

