POL-OS: Dissen: Fahrraddiebstahl nach Probefahrt

Polizeiinspektion Osnabrück

Dissen: Fahrraddiebstahl nach Probefahrt

Dissen

Am Sonntagabend kam es in der Berliner Straße zum Diebstahl eines Mountainbikes der Marke Cube. Der Täter hatte sich auf die Verkaufsanzeige eines Kleinanzeigenportals gemeldet und mit dem Eigentümer des gelb-blau-schwarzen Bikes einen Besichtigungstermin ausgemacht. Wie vereinbart erschien der Interessent dann gegen 18.15 Uhr an der Wohnanschrift des Verkäufers und wollte mit dem Fahrrad eine Probefahrt. Der Unbekannte fuhr dann mit dem Mountainbike los, bog in die Bahnhofstraße ab und kehrte nicht mehr zurück. Eine Absuche der näheren Umgebung nach dem Dieb blieb erfolglos. Der Täter war um die 175cm groß, Mitte 20, schlank und hatte kurze, dunkelbraune Haare. Zur Vorfallszeit trug der Mann eine dunkelblaue Jeanshose und eine schwarze Jacke. Hinweise zum Verbleib des abgebildeten Fahrrades und zum Täter bitte an die Polizei in Dissen. Telefon: 05421-921390.

