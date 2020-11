Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Mehrere Fahrzeuge beschädigt und Außenspiegel gestohlen

DissenDissen (ots)

In Dissen gerieten in der Nacht zu Samstag mehrere Fahrzeuge ins Visier eines unbekannten Täters. Dieser brach in der Straße Westring, zwischen der Mozartstraße und der Elisabethstraße, ein Auto und einen Wohnwagen auf und beschädigte auf einem dortigen Parkplatz einen weiteren Pkw. Anschließend begab er sich zur Kreuzung Elisabethstraße/Westring und beschädigte auf einem Seitenstreifen zwei geparkte Autos und einen Pkw, der unter einem Carport abgestellt worden war. Der Täter stahl zwei Außenspiegel und flüchtete über die Elisabethstraße in Richtung Bahnschienen. Eine Anwohnerin hörte am Samstag gegen 04 Uhr verdächtige Geräusche und beobachtete eine männliche Person, die als etwa 1,70 bis 1,80m groß beschrieben wurde. Der Unbekannte hatte einen "schwankenden" Gang, war komplett schwarz gekleidet und hatte schwarze Haare oder trug eine Kapuze. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder der verdächtigen Person geben können, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

