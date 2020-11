Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Grundschule am Schölerberg

An einer Schule in der Jellinghausstraße bemerkte ein Passant am Samstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, eine beschädigte Fensterscheibe und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an der Schule eintrafen, stellten sie fest, dass Unbekannte die Scheibe eingeworfen und sich dadurch zwischen Freitagmittag (13.30 Uhr) und Samstagnachmittag Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft hatten. Dort durchwühlten der oder die Täter mehrere Schränke und stahlen einen Lautsprecher und Gebrauchsgegenstände. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2115 bei der Osnabrücker Polizei.

