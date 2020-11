Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lenkrad und Navigationsgerät aus SUV gestohlen

In der Zeit von Mittwochnachmittag (15 Uhr) bis Freitagmorgen (11 Uhr), brachen Unbekannte am Bergerskamp, zwischen der Brinkstraße und der Straße Am Fernblick, einen grauen BMW X3 auf. Der SUV stand vor der Garage eines Wohnhauses, als der oder die Täter sich Zugang zum Fahrzeuginneren verschafften, das Multifunktionslenkrad sowie das Navigationsgerät ausbauten und mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

