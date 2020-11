Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher nehmen Kasse mit

OsnabrückOsnabrück (ots)

An der Ecke Iburger Straße/Am Tiefen Graben verschafften sich Unbekannte am Samstag Zutritt zu einem Friseursalon. Der oder die Täter gelangten zwischen 01 und 09 Uhr in die Geschäftsräume und stahlen eine Registrierkasse. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen, Telefon 0541/327-2115.

