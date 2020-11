Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Blau-weißes Kleinkraftrad gestohlen

WallenhorstWallenhorst (ots)

An der Osnabrücker Straße entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmittag (12 Uhr) ein Kleinkraftrad der Marke Kymco (Versicherungskennzeichen 650SZT). Eine 17-Jährige war mit dem blau-weißen Roller unterwegs und hatte es wegen technischer Probleme in Höhe des Friedhofes verschlossen abgestellt. Als sie das Fahrzeug am Samstag abholen wollte, stellte sie fest, dass Unbekannte es gestohlen hatten. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers erbittet die Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/915300.

