Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baum brennt, Zeugen gesucht!

Enkenbach-AlsenbornEnkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstagabend kam es in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn gegen 18:30 Uhr zum Brand eines Baumes. Durch die Feuerwehr wurde eine Ausbreitung der Flammen verhindert und das Feuer gelöscht. Vor Ort ergab sich für den Einsatzleiter der Feuerwehr und die eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht der Brandstiftung. Im Baum befand sich in etwa zwei Meter Höhe ein hölzernes Schaukelpferd. Bislang unbekannter Täter dürfte das hölzerne Spielzeug angezündet und so den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |esb1

