Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch Bedienung des Radios abgelenkt

Enkenbach-Alsenborn/B48Enkenbach-Alsenborn/B48 (ots)

Eine 25-jährige Frau befuhr am Samstag gegen 10:55 Uhr die B48 aus Münchweiler kommend in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Vermutlich durch die Bedienung des Radios abgelenkt, kam die junge Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, geriet dort die dicht bewachsene Böschung hinunter und kam in einem Graben zum Stehen. Die Frau und die beiden mitfahrenden, 7-jährigen Kinder konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt in das Krankenhaus verbracht, die Fahrerin blieb unverletzt. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges und während des Einsatzes der Rettungsfahrzeuge musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Der PKW konnte erst nach dem Rückschnitt einiger Sträucher und Bäume geborgen werden. |esb1

