POL-OS: Melle - Brand auf dem Campingplatz Ludwigsee

Am Freitag kam es auf dem Campingplatz am Ludwigsee (Nemdener Straße) zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. Ein 66-Jähriger bedrohte gegen 09.50 Uhr den Platzwart mit einer Waffe und attackierte ihn anschließend. Der 64 Jahre alte Platzwart erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Täter ließ die Waffe zurück und flüchtete. Unmittelbar darauf brannte auf dem Gelände des Campingplatzes ein Wohnwagen. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob der Flüchtige im Besitz weiterer Waffen ist, wurde das Gelände geräumt und durch zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei nach der Person abgesucht. Die Feuerwehr löschte unterdessen die Flammen, die auf weitere Parzellen übergegriffen hatten. Im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen wurde auf der Parzelle eines 66-jährigen Dauercampers ein Leichnam festgestellt, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zugleich um den Flüchtigen handelte. Eine am Abend durchgeführte Obduktion bestätigte dies. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Tod infolge einer Rauchgasintoxikation in Kombination mit einem Hitzeschock eintrat. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung/Fremdeinwirkung konnten ausgeschlossen werden. Sechs Parzellen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der dabei entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes und den Hintergründen der Bedrohung dauern an.

