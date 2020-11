Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gefahrenstelle auf Gehweg - Zeugen gesucht

OsnabrückOsnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unbekannte hoben an der Bremer Straße, im Bereich der Bushaltestelle "Gartlager Weg", zwei Kanaldeckel aus und legten diese auf den Gehweg. Eine Anwohnerin bemerkte die Gefahrenstelle am Sonntag gegen 15.25 Uhr und informierte die Polizei. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

