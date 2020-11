Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch im Ortsteil Hengelage

QuakenbrückQuakenbrück (ots)

Am Montag kam es in der Straße Am Tannenwald zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der unbekannte Täter hebelte zwischen 16.20 Uhr und 18 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses auf, stieg in das Gebäude ein und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob der Einbrecher dabei Beute machte, ist momentan noch unklar. Die Polizei in Quakenbrück bittet unter 05431-907760 um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.

