Innenministerium NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin - Neue Uniformen für die Autobahnpolizei

die Autobahnpolizei in Nordrhein-Westfalen bekommt neue Uniformen mit Signalwirkung. Sie sollen die rund 1.300 Polizistinnen und Polizisten auf den Autobahnen in der Nacht sowie bei widrigen Wetterverhältnissen besser erkennbar machen und so Unfällen vorbeugen. Minister Herbert Reul wird die neue Dienstkleidung am Mittwoch (19. Februar 2020) in Mönchengladbach vorstellen. Die Anregung zu den neuen Uniformen kam von einem Polizeibeamten, die Gestaltung wurde in Workshops mit aktiv im Dienst stehenden Polizistinnen und Polizisten entwickelt.

Zeit: Mittwoch, 19. Februar 2020, 10.30 Uhr Ort: Autobahnpolizeiwache Mönchengladbach, Autobahn 61 (Fahrtrichtung Koblenz) Abzweig Mönchengladbach-Rheydt, Stadtwaldstraße 651, 41179 Mönchengladbach

