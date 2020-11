POL-KS: Folgemeldung: Vermisste Selin K. (12) wohlbehalten aufgefunden

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Die am heutigen Mittwoch veröffentlichte Suche nach der zwölfjährigen Selin K. aus Kassel ist beendet. Das Mädchen konnte vor wenigen Minuten in der Kasseler Innenstadt wohlbehalten aufgefunden und an ihre Mutter übergeben werden.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des Mädchens aus den Berichterstattungen zu entfernen.

