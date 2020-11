Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Geschwindigkeitskontrolle durch Polizeirevier Nord: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

KasselKassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

In der Nacht zum heutigen Mittwoch führten Beamte des Polizeireviers Nord in der Kasseler Ihringshäuser Straße Verkehrskontrollen durch. Ihr Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung sowie Alkohol und Drogen am Steuer. Bei der Kontrolle zogen die Beamten einen 46-jährigen Mann aus dem Verkehr, der sein Auto unter Alkoholeinfluss lenkte.

Von 23:50 bis 01:40 Uhr nahmen die Polizisten in Höhe der Kaulbachstraße den in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehr ins Visier. Dazu setzten sie ein Laserhandmessgerät ein und überprüften die Geschwindigkeit von 52 Fahrzeugen. Ein Großteil der Fahrer hielt sich an die die erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Sechs Autofahrer überschritten die Geschwindigkeit geringfügig, weshalb sie nun ein Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro erwartet. Etwas schneller war der Fahrer eines VW unterwegs, der mit 75 km/h gemessen wurde. Er muss jetzt mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Gegen 01:00 Uhr hielten die Polizisten den Dacia an, der von dem 46-Jährigen aus dem Landkreis Kassel gesteuert wurde. Sofort stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hatte rund 1,3 Promille zum Ergebnis, weshalb ein Arzt ihm auf dem Vellmarer Polizeirevier eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 46-Jährigen ein. Die Ermittlungen dauern an.

