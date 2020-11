Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf Breitscheidstraße: Motorradfahrer schwer verletzt; Ermittlungen wegen falscher Kennzeichen am Zweirad

KasselKassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Bei einem Unfall auf der Breitscheidstraße wurde am gestrigen Dienstagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme herausstellte, hatte ein Autofahrer dem Zweirad an einer Kreuzung offenbar die Vorfahrt genommen. Ermittlungen zieht der Unfall aber auch gegen den Motorradfahrer nach sich, denn an seinem Kraftrad waren falsche Kennzeichen angebracht, die Herkunft des Zweirads ist ebenfalls unklar. Zudem steht der 41-Jährige aus Kassel im Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden zu haben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 12:10 Uhr. Der 41-Jährige war mit einer Yamaha auf der Breitscheidstraße stadteinwärts unterwegs. Zu dieser Zeit kam von rechts aus der Elfbuchenstraße ein 65-Jähriger aus Kassel mit seinem BMW X3 und bog nach links auf die Breitscheidstraße in Richtung Berliner Brücke ab. Dabei missachte er die Vorfahrt des Motorradfahrers, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der 41-Jährige zog sich Verletzungen an einem Bein sowie am Kopf zu und musste von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen waren Sachschäden von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden. Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Gegen den 41-Jährigen leiteten die Beamten des Reviers Mitte Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Urkundenfälschung ein. Die Ermittlungen zur Herkunft des Kraftrades und der daran angebrachten Kennzeichen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Matthias Mänz

Pressesprecher

Tel. 0561 - 910 1020



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell