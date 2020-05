Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Straßenverkehr in Schortens - mittags mit 1,24 Promille in Schortens unterwegs

Schortens (ots)

Am Montagmittag, 11.05.2020, wurde der Fahrer eines Radladers von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er von einer Tankstelle am neuen Kreisverkehr über die Alte Bundesstraße, bis zum Nordfrostring fuhr. Dort arbeitet er auf einer Baustelle und soll den an einer zuvor an der Tankstelle gekauften Alkohol getrunken haben. Die daraufhin eingeschaltete Polizei überprüfte den durch den Zeugen geäußerten Verdacht einer durch Alkohol beeinträchtigte Fahrt. Die Beamten konnten den 30-Jährigen antreffen und stellten bei dem Fahrer eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,24 Promille fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

