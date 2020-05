Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines auffälligen schwarzen Damenfahrrades in Schortens - wer kann Angaben zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades machen

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 19:00 bis 21:30 Uhr ein Damenfahrrad der Marke Westminster, Typ Nostalgie in schwarz. Das Fahrrad stand verschlossen auf einem Grundstück im Klosterweg und weist einige Besonderheiten auf: Zum Beispiel Weißwandreifen, eine große Klingel mit weißem Boden und rotem Deckel, sowie einem rotweißen Aufkleber. Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. über den Verbleib des auffälligen Rades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

