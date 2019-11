Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Mülltonnenbrand

Hausfassade beschädigt

Kalkar-Wissel (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:35 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Mülltonnenbrand auf dem zum Schützenweg gelegenen Grundstück eines Modegeschäftes. Ein Papiermülleimer stand in Flammen, eine weitere, daneben stehende Mülltonne zog der Zeuge noch beiseite. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurde ein Teil der Gebäudefassade beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

