POL-KS: Autofahrer erfasst nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel Fahrradfahrer: 57-Jähriger schwer verletzt

Kassel-Süd:

Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Frankfurter Straße in Kassel, nahe des Auestadions, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 47-jährige Autofahrer aus Baunatal war offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren und hatte mit seinem VW einen dort überquerenden 57-Jährigen auf seinem Mountainbike erfasst. Der Radfahrer aus Kassel erlitt schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Behinderungen im Berufs- und Schienenverkehr.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Kasseler Innenstadtreviers berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 9 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der von der Haydnstraße kommende Fahrradfahrer bei Grün die dortige Fußgängerampel in Richtung Bosestraße und wurde hierbei von dem in Richtung Innenstadt fahrenden VW erfasst. Den 57-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. An dem VW und dem Fahrrad entstand jeweils ein geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

