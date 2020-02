Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81/ Tauberbischofsheim: C-Klasse sorgt für Vollsperrung

Eine 35-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr am Mittwochmorgen, gegen 11:00 Uhr, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A81 in Richtung Würzburg. Auf Höhe von Tauberbischofsheim geriet die Frau in eine Wetterfront mit Schneeregen. Sie versuchte die Geschwindigkeit zu verringern, kam hierbei jedoch mit ihrem Wagen ins Schleudern. Der Pkw krachte mehrmals in die Leitplanken bis er letztendlich, komplett zerstört, quer auf der linken Spur zum Stillstand kam. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt, jedoch musste die Autobahn gesperrt werden, da die komplette Fahrbahn mit Dreck und Unrat übersät war. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von circa 18.000 Euro.

Assamstadt/ Wertheim: Mehrere Verkehrsunfälle durch vereiste Fahrbahn

Am Mittwochabend kam es im Main-Tauber-Kreis gleich zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund glatter Straßen. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 21:30 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße zwischen Assamstadt und Krautheim, als er vermutlich wegen der vereisten Fahrbahn mit seinem Passat ins Schleudern kam. Der Wagen rutschte in den Straßengraben, prallte dort ab und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von rund 8.000 Euro. Im Einsatz waren Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei. Nur anderthalb Stunden später kam es in Wertheim zu einem ähnlichen Unfall. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem Smart den Bestenheider Höhenweg in Richtung Wartberg entlang, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Grund hierfür war vermutlich auch in diesem Fall die vereiste Fahrbahn in Verbindung mit der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Smart prallte gegen einen Bordstein, wurde auf einen anliegenden Parkplatz geschleudert und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Königheim: Vereiste Fahrbahn lässt LKW ins Bankett rutschen

Nichtmal Streufahrzeuge kamen durch, so glatt war am frühen Donnerstagmorgen die Strecke zwischen Ahorn-Buch und Königheim-Brehmen. Gegen 05.30 Uhr, fuhr ein Fernfahrer mit seinem LKW den Weg entlang. Der 73-Jährige Fahrer bemerkte, dass die Straßenverhältnisse durch die vereiste Fahrbahn schlechter wurden und entschloss sich einen Parkplatz anzufahren, um auf den Streudienst zu warten. Beim Einfahren auf den Parkplatz rutschte der Laster ins Bankett und konnte vom Fahrer nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der LKW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Aber nicht nur der Laster hatte Probleme mit der Strecke. Selbst für ein eintreffendes Streufahrzeug aus Königheim, das die Straße räumen wollte, war ein Weiterkommen unmöglich. Erst als ein zweites Räumfahrzeug aus der Gemeinde Ahorn dazu kam, konnte die Fahrbahn mit vereinten Kräften vom Eis befreit werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell