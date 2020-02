POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Gemmingen: Trunkenheitsfahrt beendet

In Schlangenlinien fuhr ein 34 Jahre alter Mann am Mittwochabend in seinem Mercedes vor einem Streifenwagen auf der Hauptstraße in Gemmingen her. Die Anhaltesignale, die die Polizei dem Mercedes-Fahrer daraufhin gab, hatte der wohl zunächst nicht bemerkt, denn er fuhr einfach weiter. Erst nach fast zwei Kilometer Fahrstrecke stoppte der 34-Jährige seinen Wagen. Da zeigte sich dann auch schnell der Grund für seine Fahrweise. Ein Alkoholtest zeigte bei dem Mann über 2,6 Promille an. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Heilbronn: Zeugen gesucht

Anwohner der Sontheimer Straße in Heilbronn wurden am Mittwochabend gegen 21 Uhr von eigenartigen Geräuschen aufgeschreckt. Vermutlich zu dieser Zeit hatten Unbekannte die Schranke zur Zufahrt des Gebäudes Nummer 37 gewaltsam umgebogen und dabei nicht nur den Schrankenbalken, sondern auch den Schließmechanismus der Anlage beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro Bereich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn/Brackenheim: Zwei verletzte Fußgänger an Zebrastreifen

Im Abstand von nur anderthalb Stunden wurden am Mitttwochabend gleich zwei Fußgänger bei Unfällen verletzt. Gegen 19.30 Uhr überquerte ein 19-Jähriger in Brackenheim die Georg-Kohl-Straße am Zebrastreifen hinter dem Kreisverkehr zur Maulbronner- und Theodor-Heuss-Straße. Hier wurde er von einem Fahrzeug erfasst, das aus dem Kreisverkehr kam und in Richtung Busbahnhof davon fuhr, ohne sich um den am Boden liegenden Passanten zu kümmern. Der junge Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Auto um einen silberfarbenen Seat Leon gehandelt haben soll. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Flüchtigen haben, mögen diese an das Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, weitergeben. Gegen 21 Uhr kam es dann in Heilbronn zum nächsten, ähnlich gelagerten Unfall. Eine 43-Jährige lief an einem Fußgängerüberweg über die Hohenloher Straße. Ein 80-Jähriger der in seinem BMW in Richtung Heilbronn unterwegs war bemerkte die Frau, vermutlich aufgrund seiner beschlagenen Frontscheibe, zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde vollständig auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte danach zu Boden. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Heilbronn: Außergewöhnlicher Parkplatz führt zu Führerscheinverlust

Ihre Einkäufe muss eine 66-Jährige zukünftig wohl erstmal zu Fuß nach Hause schaffen. Die Frau war am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto zu einem Supermarkt in die Moltkestraße gefahren. Dort stellte sie ihr Fahrzeug jedoch nicht auf einem regulären Parkplatz ab, sondern parkte ihren Wagen mitten auf der Fahrbahn der Einmündung Goethestraße/Moltkestraße. Sie ließ den Schlüssel im Fahrzeug stecken und ging auf der anderen Straßenseite zum Einkaufen. Die Besatzung eines zufällig vorbei kommenden Rettungswagens bemerkte die Situation, sicherte die Stelle ab und verständigte die Polizei. Als die 66-Jährige nach ihrer Shoppingtour wieder zu ihrem Auto zurückkehrte und davonfahren wollte, wurde sie von den Sanitätern bis zum Eintreffen einer Streife betreut. Schnell wurde auch der Grund für ihr sorgloses Verhalten erkennbar. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,8 Promille an. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Käthchen macht den Abflug

Restaurationskosten von rund 50.000 Euro werden wohl für eine kaputte Kätchenstatue vor dem Heilbronner Marrahaus fällig. Ein 20-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr seinen LKW an der Oberen Neckarstraße entladen und zwängte sich mit seinem Fahrzeug zwischen einem Metallpfosten und der Statue hindurch. Dabei blieb der Laster am "Käthchen" hängen und riss es aus seiner Verankerung. Beim Sturz vom Sockel wurde die Statue dann beschädigt. Der Laster kam glimpflicher davon. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe am Fahrzeug auf etwa 1.000 Euro.

Bad Wimpfen: Einbrecher unterwegs

Unbekannte stiegen in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte in Bad Wimpfen ein. In der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr hebelten die Täter die Türe zu dem Lokal in der Mathildenbadstraße auf. Drinnen machten sich die Einbrecher an einem der beiden Spielautomaten zu schaffen, brachen ihn auf und entwendeten die Geldscheine aus der Maschine. Was sonst noch aus der Kneipe entwendet wurde ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Mathildenbadstraße beobachten konnten, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 9371 0 mitzuteilen.

