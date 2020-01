Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Katlenburger Wohnhaus

Northeim (ots)

Katlenburg, Harzstraße - Dienstag, 14.01.2020, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr

KATLENBURG (fal) - Am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr ist ein Unbekannter in der Harzstraße durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in ein Haus eingebrochen. Beim Durchsuchen der einzelnen Zimmer fand der Einbrecher mehrere Silbermünzen und eine goldene Taschenuhr im Wert von mehreren hundert Euro. Bei dem Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Harzstraße etwas Auffälliges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

