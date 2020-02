POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

B27/ Talheim: Überholversuch endet tödlich

Eine 20-Jährige starb am Donnerstagmorgen bei Talheim, als sie frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Die junge Frau war auf der B27 von Heilbronn in Richtung Lauffen unterwegs als sie gegen 08.30 Uhr auf Höhe der Kreuzung nach Horkheim und Talheim zum Überholen eines vorausfahrenden LKWs ansetzte. Dabei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Kühllaster. Es kam zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge, bei der die Frau in ihrem Renault Twingo eingeklemmt wurde. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Da sich insbesondere die Bergung des Kühlfahrzeuges schwierig gestaltet ist die B27 bis auf weiteres noch gesperrt. (Stand: 12.30 Uhr) Den an beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

