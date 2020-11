POL-KA: KA (Waldbronn) - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Karlsruhe

Am Samstagmittag kam es auf der Landstraße L564 in Waldbronn-Neurod zu einem Verkehrsunfall bei dem sich zwei Personen verletzten.

Um 14:40 Uhr befuhr der 72-jährige Pkw-Fahrer die L564, von Ettlingen kommend in Richtung Bad Herrenalb. In Höhe des Casinos fuhr die 36-jährige Unfallverursacherin von einem Parkplatz auf die L564 und touchierte den links an ihr vorbeifahrenden Mann. Die Frau, sowie die Tochter des 72-Jährigen wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbraucht. Die beiden Fahrzeugführer erlitten keine Verletzungen.

Der hierbei entstandene Totalschaden wird bei beiden Autos auf ca. 4000 Euro geschätzt.

