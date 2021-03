Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 27.02.2021, gegen 00.00 Uhr, und 28.02.2021, gegen 18.00 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen neu zugelassenen, geparkten Pkw Mercedes am Südstrand in Wilhelmshaven. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am neuwertigen Pkw entstand ein Sachschaden. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsstraftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421-9420.

