Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis u. unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Jever (ots)

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi wurde am Mittwoch, 03.03.2021, gg. 20:30 Uhr, in der Lindenbaumstraße in Jever kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass der aus Wilhelmshaven kommende Fahrer Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell