Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - Verstöße gegen Corona-Auflagen

Landkreis Wittmund (ots)

Sonstiges Geschehen

Moorweg - Verstöße gegen Corona-Auflagen

Am Donnerstagabend hat die Polizei in Moorweg Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. In einer Wohnung stellten die Beamtinnen und Beamten gegen 22.30 Uhr elf Personen aus unterschiedlichen Haushalten fest, die offenbar gemeinsam einen Geburtstag feierten. Die Polizei löste die Feier auf. Gegen die Beteiligten im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell