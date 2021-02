POL-AUR: Aurich - Einbruch in Bäckerei +++ Aurich - Verursacher flüchtet nach Auffahrunfall +++ Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt +++ Südbrookmerland - An Kreuzung zusammengestoßen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Bäckerei in Aurich eingebrochen Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Freitag, 4.30 Uhr, in der Dornumer Straße gewaltsam Zutritt zu der Bäckereifiliale und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verursacher flüchtet nach Auffahrunfall

Am Montag kam es in der Straße Moorweg in Aurich-Wallinghausen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Die Fahrerin eines grauen BMW war gegen 15 Uhr in Richtung Kreuzung Schafdrift unterwegs und wollte nach links abbiegen, als sich der Fahrer eines Ford von hinten näherte und auffuhr. Der Verursacher flüchtete. In dem Verursacherfahrzeug, einem schwarzen Ford älteren Baujahrs mit Auricher Kennzeichen, befanden sich ein männlicher Fahrer und eine weibliche Beifahrerin. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmorgen in Aurich auf der Leerer Landstraße. Eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin und ein 22 Jahre alter VW-Fahrer fuhren gegen 10.15 Uhr nacheinander in Fahrtrichtung Popenser Straße und mussten verkehrsbedingt abbremsen. Eine 23-jährige Autofahrerin übersah dies offenbar und fuhr auf den Wagen des 22-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den VW vor ihm geschoben. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen drei Autos.

Südbrookmerland - An Kreuzung zusammengestoßen

Auf der Auricher Straße in Südbrookmerland ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 41 Jahre alter VW-Fahrer fuhr um kurz nach 6 Uhr von der Ringstraße auf die Bundesstraße und stieß dort mit einem 56 Jahre alten Mercedes-Fahrer zusammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Mercedes trotz Rotlicht die Kreuzung überquert. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

