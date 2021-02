Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Aurich, Am Ellernfeld, ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 13 Uhr und 14 Uhr vermutlich beim Rangieren gegen den Stoßfänger eines roten Mercedes. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

