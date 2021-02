Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kennzeichen gestohlen +++ Norden - E-Scooter-Fahrer stand unter Drogeneinfluss +++ Norden - Fußgängerin angefahren

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben in Norden von einem BMW Mini Clubman die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, als der Wagen auf einem Parkplatz in der Straße Kleine Hinterlohne stand. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Ein 24-Jähriger war am Mittwoch unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in Norden unterwegs. Der Mann fuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Ufke-Cremer-Straße, als er von der Polizei angehalten wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führten die Beamtinnen und Beamten bei ihm einen Drogenvortest durch, welcher positiv auf den Wirkstoff THC verlief. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Fußgängerin angefahren

In Norden ist am Mittwoch eine Fußgängerin angefahren worden. Gegen 19.15 Uhr war ein 57 Jahre alter Citroen-Fahrer auf der Straße Im Horst unterwegs und wollte nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die kreuzende 61-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell