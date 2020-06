POL-ME: Brandlegung auf Spielplatz aufgeklärt: Teenager haben sich gestellt - Velbert - 2006049

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am gestrigen Montag (8. Juni 2020) berichtete, hatten am Sonntagabend (7. Juni 2020) drei Teenager auf einem Spielplatz an der Straße "Am Kröklenberg" in Velbert-Tönisheide gezündelt und dort ein Spielgerät in Brand gesteckt. Die Pressemeldung dazu finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4616445.

Inzwischen konnte die Polizei die Brandlegung aufklären und die drei Verantwortlichen ermitteln: Am Montag hatte ein 13-Jähriger seiner Mutter gestanden, gemeinsam mit zwei Freunden (13 und 15 Jahre alt) für das Feuer verantwortlich gewesen zu sein. Die Mutter informierte daraufhin die Polizei. Auch die Eltern der anderen beiden Beteiligten meldeten sich später bei der Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache sind damit abgeschlossen.

Aus Gründen des Jugendschutzes wird die Kreispolizeibehörde Mettmann keine weiteren Angaben zu den Teenagern veröffentlichen.

