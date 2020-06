Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche legen Feuer auf öffentlichem Spielplatz - Velbert - 2006032

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend des 07.06.2020, gegen 20.20 Uhr, beobachteten Anwohner der Straße Am Kröklenberg, im Velberter Ortsteil Neviges-Tönisheide, zwei männliche Jugendliche, die sich in verdächtiger Art und Weise auf dem öffentlichen Spielplatz zwischen den Häusern 59 und 73 aufhielten, dort erkennbar mit Feuerzeugen hantierten. Als diese zwei noch unbekannten Jugendlichen dann plötzlich den Spielplatz zu Fuß und in unbekannte Richtung verließen, stand an einem Spielgerät eine Kunststoffschaukel in Brand.

Die vorbildlichen Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Diese konnte nach schnellem Eintreffen am Einsatzort den Brand mit einem fahrzeugeigenen Feuerlöscher ersticken. Gleichzeitig eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten noch zu keinem schnellen Fahndungserfolg. Am Tatort wurden jedoch zwei Feuerzeuge sowie ein Musikgerät sichergestellt, welches mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die zwei Straftäter bei ihrer Flucht dort zurückgelassenen hatten. Zudem konnten die Zeugen die beiden Jugendlichen nicht nur beschreiben, sondern sogar Fotos von den Tatverdächtigen übergeben, von denen einer den anderen mit dem Namen "Paul" gerufen haben soll.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer ein. In ihren andauernden Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen sucht sie nun nach zwei Jugendlichen, die wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich,

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

- geschätzt auf 16 bis 17 Jahre,

- zwischen 165 und 175 cm groß,

- normale Staturen,

- einer trug eine schwarze Hose und eine schwarz-weiße Kapuzenjacke,

- der zweite trug eine graue Hose und eine graue Kapuzenjacke,

- einer wurde mit dem Namen "Paul" gerufen.

Der auf dem Spielplatz entstandene Sachschaden für die Stadt Velbert beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beschriebenen Jugendlichen nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

