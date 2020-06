Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Ostalb: Pressemitteilung bis 09:20 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Eingangstüre eines Fastfood-Restaurants beschädigt

Am Samstagabend zwischen 19:15 Uhr und 19:20 Uhr sprang eine bislang unbekannte Person mit Anlauf gegen die Eingangstüre eines Fastfood-Restaurants in der Fackelbrückenstraße in Aalen. Dadurch entstand ein Sprung in der Glasscheibe der Türe. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier in Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz beim Bahnhof

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Samstag zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr beim Rangieren einen weißen 3-er BMW. An dem BMW, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Aalen parkte, entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier in Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Samstagabend um 20:52 Uhr befuhren die beiden Unfallbeteiligten die Landesstraße von Bargau in Richtung Oberbettringen. Ungefähr 400 Meter nach dem Kreisverkehr bei Bargau verringerte ein 24-Jähriger die Geschwindigkeit seiner Mercedes E-Klasse um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde er von einer 19-jährigen VW Golf-Fahrerin überholt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 58-jährige Beifahrerin im VW Golf verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 10.000 Euro.

