Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Grauer Van mit NOM-Kennzeichen gesucht

Erwitte (ots)

Nach Zeugenangaben rollte am Mittwoch (13. Januar), um 9.50 Uhr, ein grauer Van mit NOM-Kennzeichen (Northeim in Niedersachsen), gegen einen geparkten Wagen am Hellweg. Anstatt sich mit dem Eigentümer des beschädigten Wagens in Verbindung zu setzen, fuhr der Fahrer mit seinem Van in Richtung Geseke davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Wagen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

